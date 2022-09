Sonego batte anche Hurkacz e vola in finale a Metz

Il 27enne torinese andrà a caccia del terzo titolo in carriera METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nemmeno Hubert Hurkacz riesce a fermare la corsa di Lorenzo Sonego, che approda in finale al "Moselle Open", Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta avviando alla conclusione sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il 27enne torinese, numero 65 del ranking, riesce a piegare il polacco campione uscente, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, per 7-6(5) 6-4 dopo un'ora e 38 minuti di gioco e domani sfiderà per il titolo il vincente dell'altra semifinale che metterà di fronte il redivivo Stan Wawrinka e Alexander Bublik. "Ho giocato bene giorno dopo giorno, sono felice per questo – commenta l'azzurro – Hurkacz è molto bravo al servizio, è difficile rispondergli ma ho giocato bene e mi sono goduto ogni momento del match". Per Sonego è la quinta finale in carriera nel circuito: il piemontese ha vinto quelle di Antalya (2019) e Cagliari (2021) mentre ha perso quelle di Vienna (2020) ed Eastbourne (2021). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Set-22 15:56