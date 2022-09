Superbike: Bautista vince gara 1 in Catalogna e allunga nel Mondiale

Razgatlioglu è quinto e ora a -44 dallo spagnolo, seconda piazza per Rea BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alvaro Bautista sfata un altro tabù e allunga nel Mondiale Superbike. Lo spagnolo della Ducati vince gara 1 del Round di Catalogna, rimontando dalla quinta posizione iniziale e imponendosi per la prima volta sul circuito di casa. Alle sue spalle la Kawasaki di Jonathan Rea, col nordirlandese bravo a rimediare a una brutta partenza, mentre sale sul gradino più basso del podio, il primo stagionale, Garrett Gerloff (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Solo quinto Toprak Razgatlioglu con la Yamaha: il turco era scattato bene, portandosi subito dall'ottava alla seconda piazza e provando a mettere pressione su Bautista, ma giro dopo giro ha iniziato a perdere terreno, finendo alle spalle anche di Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing-Ducati). Solo sesto Iker Lecuona (Team HRC), che nella Superpole aveva conquistato la prima casella in griglia. Quella di oggi è la 25esima vittoria in Superbike di Bautista (la numero 385 per la Ducati), la nona stagionale: lo spagnolo sale a quota 357 punti, a +44 su Razgatlioglu (313) e a +52 su Rea (305). Domani alle 11 la Superpole Race, alle 14 gara 2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Set-22 15:18