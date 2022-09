Tennis: Finale Ostapenko-Alexandrova a Seul

La lettone ha giù vinto il torneo nel 2017 SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Jelena Ostapenko ed Ekaterina Alexandrova si affronteranno in finale all'"Hana Bank Korea Open", Wta 250 da 251.750 dollari in corso sul cemento di Seul. Testa di serie numero 1, la lettone era avanti 4-6 6-3 6-0 quando Emma Raducanu è stata costretta al ritiro per un problema al gluteo sinistro. Peccato per la 19enne britannica, che in Corea si era ritrovata: non vinceva tre match consecutivi dal successo agli Us Open 2021. Fra la Ostapenko e il suo sesto titolo in carriera – a Seul ha già vinto nel 2017 – ci sarà ora la Alexandrova, terza favorita del tabellone, che ha sconfitto 6-2 6-4 la tedesca Tatjana Maria, numero 7 del seeding. La 27enne russa è alla quinta finale nel circuito, la seconda stagionale dopo quella vinta a 's-Hertogenbosch. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Set-22 11:20