Tennis: Laver Cup. Berrettini batte Auger-Aliassime, Europa avanti 4-2

L'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(11), 4-6, 10-7 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Matteo Berrettini nel Team Europe di Laver Cup. Alla O2 Arena di Londra il tennista romano, arruolato inizialmente come riserva, si aggiudica il primo singolare di giornata superando Felix Auger-Aliassime per 7-6(11) 4-6 10-7 dopo due ore e 16 minuti di gioco. Un successo che vale due punti e che permette al Team Europe di riportarsi avanti nella sfida al Resto del Mondo: 4-2 il parziale. – foto LivePhotoSport (ITALPRESS). glb/red 24-Set-22 16:45