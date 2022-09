Tennis: Torneo Tokyo, finale fra Zheng e Samsonova

La 19enne cinese andrà a caccia del primo titolo in carriera TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Qinwen Zheng e Liudmila Samsonova si contenderanno il titolo al "Toray Pan Pacific Open Tennis", Wta 500 da 757.900 dollari in corso sui campi veloci di Tokyo. La 19enne cinese, numero 36 del mondo, la spunta su Veronika Kudermetova, testa di serie numero 4, per 5-7 6-3 7-6(3) e giocherà la sua prima finale nel circuito. Di finali ne ha giocate tre – e vinte tutte, Berlino lo scorso anno e Cleveland e Washington in questa stagione – la Samsonova, che nell'altra semifinale ha superato 7-6(4) 6-2 Shuai Zhang. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Set-22 11:21