Volley: Esordio vincente Italia ai Mondiali donne, 3-0 al Camerun

Le azzurre di Mazzanti torneranno in campo lunedì col Portorico ARNHEM (OLANDA) (ITALPRESS) – Comincia col piede giusto l'avventura dell'Italia ai Mondiali femminili di volley. Il primo impegno nella Pool A ha visto le azzurre di Mazzanti battere ad Arnhem il Camerun per 3-0, con parziali di 25-10, 25-12, 25-16. L'Italia tornerà in campo lunedì, sempre ad Arnhem, per affrontare il Portorico alle 18. Come formazione iniziale il Ct Mazzanti ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Nel primo set l'Italia ha impiegato pochi scambi a prendere il comando (8-4), Orro in regia ha gestito molto bene le sue attaccanti (11-4) e il parziale è filato via liscio senza problemi (25-10). Il copione non è cambiato nella seconda frazione, le ragazze di Mazzanti hanno spinto subito forte (7-2) e il Camerun è scivolato pesantemente indietro (14-4). Le campionesse europee hanno gestito agilmente il vantaggio e il set si è chiuso sul punteggio di (25-12). Nell'ultimo set la nazionale tricolore ha commesso qualche errore in più e le africane sono rimate a contatto fino al 9-7. Le fasi successive hanno visto nuovamente la squadra azzurra imporre il proprio ritmo (16-11), senza concedere più nulla al Camerun (25-16). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Set-22 16:15