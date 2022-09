Volley:Mondiali donne.Danesi “Rotto ghiaccio,trovare ritmo gradualmente”

"Inizialmente ero un po' emozionata, ma poi dopo i primi punti è passato tutto" ARNHEM (OLANDA) (ITALPRESS) – "Prima della partita avevo chiesto alle ragazze di cercare di mettere in campo il nostro ritmo, a partire dalla battuta, oltre a dare qualità in attacco. Con il servizio abbiamo fatto un buon lavoro, mentre in attacco quando magari ti basta meno per fare punto è più difficile mantenersi costanti. Questo match ci serviva per rompere il ghiaccio e iniziare bene il nostro mondiale. Sappiamo che il torneo è molto lungo e uno dei nostri obiettivi è mantenere l'ottimo stato di forma fisica della squadra, aggiungendoci la costanza di gioco". Così il ct dell'Italvolley femminile Davide Mazzanti ha commentato la vittoria delle azzurre all'esordio del Mondiale contro il Camerun. "In un torneo di altissimo livello come questo non si può mai sottovalutare alcun avversario. Quando si va in campo non sai mai quanto riuscirai a mettere in difficoltà il tuo avversario, o quanto lui sarà in grado di mettere in difficoltà te: questo è il bello del Mondiale. Nel contesto internazionale basta molto poco a perdere ritmo e poi magari se fai fatica, a volte viene meno la fiducia. La VNL ci ha insegnato che basta calare un attimo e l'avversario può metterti in grossa difficoltà". Soddisfatta anche Anna Danesi:"Abbiamo rotto il ghiaccio, a livello personale inizialmente ero un po' emozionata, ma poi dopo i primi punti è passato tutto. La partita d'esordio è sempre un particolare, c'è servita per riprendere un po' il nostro ritmo. In questa fase è importante fare più punti possibili, senza lasciare niente per strada. Dobbiamo continuare in questa maniera. Sarà importante trovare ritmo gradualmente, oggi non è stata una bellissima gara, ma in questo momento è fondamentale concentrarci su noi stessi e crescere in vista delle partite più difficili. Nel gruppo si respira l'aria giusta, siamo focalizzate sul nostro obiettivo e faremo il massimo per raggiungerlo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 24-Set-22 19:39