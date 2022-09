Il fuoriclasse kenyano ha chiuso in 2h1'09" BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Storico Eliud Kipchoge. A quasi 38 anni, il fuoriclasse kenyano ha vinto la maratona di Berlino polverizzando il record del mondo che lui stesso deteneva e correndo la gara in 2h1'09", 30 secondi in meno rispetto al suo tempo fissato nel 2018. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 25-Set-22 11:57