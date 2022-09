Calcio: Amichevoli. Lozano lancia Messico, vincono Australia e Colombia

Un gol dell'attaccante del Napoli piega la resistenza del Perù LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Messico ha vinto per 1-0 l'amichevole di preparazione ai Mondiali contro il Perù, che in Qatar non ci sarà: al Rose Bowl di Pasadena, decisiva la rete dell'attaccante del Napoli Hirving Lozano all'85'. La Tri sfiderà Argentina, Arabia Saudita e Polonia nel girone C del torneo iridato. Con Duke e Cummings, invece, l'Australia ha piegato 2-0 la Nuova Zelanda. Per i socceroos, in Qatar, girone con Francia, Danimarca e Tunisia. Tra le altre amichevoli, spicca il successo per 4-1 della Colombia sul Guatemala: a segno Rodriguez, Sinisterra, Borre e Asprilla. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 25-Set-22 10:36