Calcio: Monza. 9 gol in amichevole al Ciliverghe, tripletta Gytkjaer

A segno anche Marì, Mota, Ferrarini, Barberis, Colpani e Caprari MONZA (ITALPRESS) – Il Monza di Raffaele Palladino ha superato 9-0 il Ciliverghe nel test amichevole disputato a Monzello a porte chiuse. Nel primo tempo apre le marcature Pablo Marí, poi Gytkjaer segna una tripletta. Nella ripresa Dany Mota realizza il quinto gol, prima che Ferrarini, al debutto in biancorosso, vada subito in rete per il 6-0. Barberis, Caprari e Colpani vanno a segno nel finale per il definitivo 9-0, a una settimana dal ritorno in campo in Serie A, nella trasferta in casa della Sampdoria. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 25-Set-22 13:40