Calcio: Nations League. Adam Szalai conferma “È ultima in Nazionale”

Il capitano del team di Marco Rossi saluta dopo 85 presenze e 26 reti. BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Il capitano dell'Ungheria, Adam Szalai, ha confermato che quella di domani sera, contro l'Italia, valevole per la Nations League, sarà la sua ultima partita con la maglia della Nazionale. L'attaccante, 34enne, ha realizzato 26 reti in 85 presenze dal suo esordio con l'Ungheria, avvenuto a febbraio 2009. "E' sempre stato un mio grande sogno giocare con la maglia della Nazionale ungherese. Partecipare a due Campionati Europei e guidare la squadra da capitano è stata un'esperienza splendida", ha dichiarato Adam Szalai. "Negli ultimi anni abbiamo trascorso in Nazionale momenti splendidi", ha aggiunto il capitano dell'Ungheria. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 25-Set-22 16:37