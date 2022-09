Il nazionale marocchino aveva lasciato un mese fa il Benfica DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Nuova esperienza per Adel Taarabt. L'ex trequartista del Milan, conclusa da circa un mese l'avventura al Benfica, ha firmato per l'Al Nasr, club degli Emirati arabi. Per il nazionale marocchino è l'ottavo club in carriera. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 25-Set-22 08:38