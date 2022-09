La 27enne russa si è imposta per 7-6(4), 6-0 SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Ekaterina Alexandrova si è aggiudicata l'"Hana Bank Korea Open", Wta 250 da 251.750 dollari che si è svolto sul cemento di Seul. La 27enne russa, seconda favorita del tabellone, ha sconfitto in finale la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 1, per 7-6(4), 6-0 in 1h25'. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 25-Set-22 10:00