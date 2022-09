Per la russa è il quarto titolo in carriera TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Liudmila Samsonova ha vinto il "Toray Pan Pacific Open Tennis", Wta 500 da 757.900 dollari che si è concluso sui campi veloci di Tokyo. In finale la russa ha sconfitto con un doppio 7-5 Qinwen Zheng, 19enne cinese numero 36 del mondo, conquistando il quarto titolo in carriera, il terzo stagionale dopo Cleveland e Washington. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 25-Set-22 10:05