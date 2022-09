Calcio: Barcellona, Araujo si opererà in Finlandia, Mondiali a rischio

Il difensore uruguaiano rischia fra le sei e le otto settimane di stop BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ronald Araujo sarà operato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, molto probabilmente giovedì. Lo rivela il "Mundo Deportivo". Il 23enne centrale uruguaiano del Barcellona si è infortunato venerdì, nell'amichevole fra la Celeste e l'Iran, riportando la rottura del tendine del lungo adduttore della gamba destra. I tempi di recupero sono stimati fra le sei e le otto settimane, con Araujo che rischia così di saltare il Mondiale: l'Uruguay debutterà il 24 novembre contro la Corea del Sud e il ct Diego Alonso ha fatto sapere al giocatore che lo aspetterà fino all'ultimo. Xavi attende ora di conoscere anche le condizioni di Depay e De Jong, anche loro usciti malconci dagli impegni in nazionale. Per l'attaccante si teme qualche settimana di stop, con la sua assenza che andrà a sommarsi a quelle di Koundè e Araujo per la doppia sfida di Champions con l'Inter e il Clasico col Real Madrid di metà mese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Set-22 16:36