Calcio: Lazio. Primi esami per Immobile, iniziate cure

Ulteriori accertamenti sono previsti nei prossimi giorni ROMA (ITALPRESS) – Ciro Immobile è stato sottoposto oggi in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. L'attaccante della Lazio, rientrato dalla Nazionale, "ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano – fa sapere la società biancoceleste in una nota – Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 26-Set-22 18:26