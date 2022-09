Calcio: Manchester City, pronto maxi-rinnovo per Foden

Il club si appresta a blindare il 22enne inglese fino al 2028 MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester City è pronto a blindare Phil Foden. Il 22enne centrocampista cresciuto nel vivaio dei Citizens è in scadenza nel 2024 ma secondo i media inglesi c'è già l'accordo per prolungare fino al 2028. Per Foden anche un bel salto in avanti a livello di ingaggio, visto che dovrebbe passare dagli attuali 675 mila euro a stagione a quasi 14,5 milioni di euro. Foden diventerebbe così il quarto giocatore più pagato della rosa dietro i soli Kevin de Bruyne, Erling Haaland e Jack Grealish. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Set-22 17:25