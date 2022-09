Calcio: Messi “Argentina pronta per Mondiale, poi Champions con Psg”

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Il Mondiale con la Seleccion, la Champions col Psg. Non ci gira troppo intorno Lionel Messi, che in un'intervista concessa a Hristo Stoichkov per l'emittente messicana Tudn confessa le sue ambizioni per la stagione in corso. Quello in Qatar sarà con tutta probabilità l'ultimo Mondiale della Pulce "ma è un'Argentina che è pronta ad affrontare chiunque, a dimostrare in ogni partita che va in campo con lo stesso atteggiamento, a prescindere dall'avversario. Sappiamo che vincere il Mondiale è molto difficile, come la Champions, anzi di più. Ma siamo pronti a giocarcela". La vittoria della Coppa America "ha cambiato tutto – continua Messi – Si lavora in un altro modo, le cose vengono fuori quasi in automatico. Le finali perse con Cile e Germania erano stati colpi duri, ho ricevuto tante critiche e consacrarmi finalmente con la nazionale è stata una liberazione". Ma nei pensieri di Messi non c'è solo la Coppa del Mondo. "L'obiettivo del Psg da qualche anno, lo sanno tutti, è vincere la Champions. La scorsa stagione l'eliminazione contro il Real Madrid è stata molto difficile da digerire perché avevamo giocato due grandi partite e il passaggio del turno è stato deciso dai dettagli". "La stagione in corso è atipica, con un Mondiale a metà stagione, ma la Champions resta l'obiettivo principale del Psg – insiste Messi – È una competizione complicata da vincere, non sempre vince il migliore ma ci prepariamo al meglio per poter affrontare tutte le situazioni ed essere all'altezza". A Parigi ha ritrovato l'amico Neymar. "Con Ney ci conosciamo a memoria, ci siamo divertiti insieme al Barça per diverse stagioni e mi sarebbe piaciuto farlo anche di più. La vita ci ha permesso di ritrovarci a Parigi e sono felice di giocare con lui, di vederlo ogni giorno. Stessa cosa per Mbappè, una vera bestia in campo, super forte nei duelli uno contro uno, nel cercare lo spazio, va velocissimo e ha un grande senso del gol. È un giocatore molto completo, come ha già dimostrato, e che sarà tra i migliori al mondo negli anni a venire". Messi sta ritrovando lo smalto dei bei tempi dopo una prima annata a Parigi fra più ombre che luci. "La mia prima stagione non è stata facile, stavo scoprendo un nuovo club, un nuovo ambiente. Ma sono rimasto fiducioso perché sapevo che in questa stagione sarei stato più integrato, più preparato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Set-22 16:54