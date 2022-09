Calcio: Milan. Maldini “Leao? Ci è grato, deve restare in rossonero”

Il direttore dell'area tecnica rossonera: "Giocatori forti vanno pagati per loro valore" MILANO (ITALPRESS) – "Qual è la situazione dell rinnovo di Rafael Leao? Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla, questo lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori spesso siano cambiati". A parlare del futuro dell'attaccante portoghese Rafael Leao in maglia rossonera è il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini. "Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Cosa? Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo capisce e ce lo dice – sottolinea ancora l'ex terzino rossonero e della Nazionale a 'La Gazzetta dello Sport' – Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre del mondo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 26-Set-22 08:38