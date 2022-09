Calciomercato: Allan lascia l’Everton per accasarsi con l’Al-Wahda

L'ex centrocampista di Udinese e Napoli non rientrava più nei piani di Lampard ROMA (ITALPRESS) – Allan Marques Loureiro, noto semplicemente come Allan, vola negli Emirati Arabi Uniti: il 31enne centrocampista brasiliano lascia l'Everton per accasarsi con l'Al-Wahda. Arrivato in Premier League il 5 settembre 2020 da Napoli per 25 milioni di euro (più altri 3 di bonus), l'ex Udinese non è mai entrato nei piani dell'allenatore dei Toffees, Frank Lampard, che non lo ha mai impiegato in questa stagione. Allan, che vanta 10 presenze con la Selecao, ha collezionato con l'Everton 57 caps, senza realizzare nemmeno un gol. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Set-22 09:00