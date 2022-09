Calciomercato: Real. ‘Marca’, Bellingham gran obiettivo prossimo mercato

Il centrocampista inglese del Dortmund sarebbe nel mirino anche del Liverpool ROMA (ITALPRESS) – Jude Bellingham, 19 anni compiuti a luglio, sarà il grande obiettivo del Real Madrid per il mercato estivo del 2023. Ad assicurarlo è 'Marca', secondo il quale i Blancos avrebbero chiesto al centrocampista inglese di non rinnovare con il Borussia Dortmund, Una richiesta andata a buon fine perché Bellingham vorrebbe il Real allenato da Carlo Ancelotti, anche se sulle sue tracce ci sarebbe anche il Liverpool. Le 'Merengues' hanno attualmente sei centrocampisti in rosa, tre dei quali in scadenza di contratto: Modric, Kroos e Ceballos. Al momento non è nota la cifra su cui le parti potrebbero cominciare a trattare: pare lontana dalla realtà la cifra di 150 milioni di euro chiesta dal Dortmund per privarsi del loro giovane talento. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Set-22 11:20