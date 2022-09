Ciclismo: Valverde si ritira dopo il Lombardia 2022

Il fuoriclasse spagnolo terminerà in Italia la sua grande carriera ROMA (ITALPRESS) – Alejandro Valverde non cambia idea e, così come un altro campione del calibro di Vincenzo Nibali, appenderà la bicicletta al chiodo al termine del 2022. Il 42enne fuoriclasse spagnolo della Movistar si ritirerà dopo Il Lombardia, in programma il prossimo 8 ottobre. Valverde parteciperà dunque alla Coppa Agostoni il 29 settembre, al Giro dell'Emilia il 2 ottobre, alle Tre Valli Varesine il 4, poi appunto Lombardia, che non ha mai vinto. Il campione murciano ha totalizzato fin qui 133 vittorie dall'inizio della sua carriera, iniziata nel 2002, tra cui una Vuelta (2009), quattro edizioni della Liegi-Bastogne-Liegi, cinque Freccia Vallone e diciassette tappe nei Grandi Giri, oltre al titolo iridato su strada nel 2018. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Set-22 14:23