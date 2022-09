Sci Alpino: Cdm. Azzurri dello slalom al lavoro a Saas Fee

Gross, Vinatzer, Maurberger, Razzoli e Sala presenti in Svizzera ROMA (ITALPRESS) – Il direttore tecnico azzurro Max Carca ha scelto Saas Fee (Svizzera) come sede per una settimana di allenamento del gruppo maschile di Coppa del Mondo di slalom. Gli specialisti dei pali snodati si ritroveranno a partire da domani, martedì, per una serie di allenamenti che si protrarranno fino a martedì 4 ottobre. Presenti Stefano Gross, Alex Vinatzer, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Gli azzurri saranno seguiti dallo staff tecnico federale composto da Fabio Bianco Dolino, Simone Deldio, Stella Francescato, Luca Vuerich, Luca Valenti e Stefano Costazza. Il primo slalom della Coppa del Mondo 22/23 è fissato per il weekend del 10-11 dicembre in Val d'Isere, mentre l'opening stagionale è fissato come da tradizione a Soelden, in Austria, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 26-Set-22 10:45