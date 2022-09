Tennis: Atp. Sinner torna nella Top 10, comanda sempre Alcaraz

Decisiva per l'altoatesino la vittoria di Sonego a Metz contro Hurkacz ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner torna nella Top 10 del ranking Atp, scavalcando al decimo posto Hubert Hurkacz. Decisiva è stata la vittoria di Lorenzo Sonego sul giocatore polacco nella semifinale di Metz: se Hurkacz avesse raggiunto la finale non soltanto avrebbe avuto la possibilità di difendere il titolo nel torneo ma anche la certezza di rimanere fra i primi 10 della classifica. Autore della sua miglior settimana dell'anno, Sonego non si è limitato ad arrivare all'atto conclusivo del torneo ma ha completato l'opera vincendo il suo terzo titolo ATP in carriera dopo quelli di Antalya (2019) e Cagliari (2021). Il torinese ha così guadagnato venti posizioni ed è rientrato nella Top 50 (n.45), quarto fra gli azzurri dopo lo stesso Sinner, Matteo Berrettini (n.15) e Lorenzo Musetti (30). Fabio Fognini è 57esimo. Nessun'altra variazione tra i primi dieci del mondo, con il baby spagnolo Carlos Alcaraz come comanda sul norvegese Casper Ruud ed il suo connazionale Rafael Nadal. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Set-22 12:08