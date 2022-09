Calcio: Atletico Madrid, per riscatto Griezmann serve “sconto” Barça

Ma anche il giocatore dovrà ridursi l'ingaggio MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Atletico Madrid e Barcellona non vogliono tirare per le lunghe la telenovela legata ad Antoine Griezmann. I colchoneros, secondo "Marca", starebbero trattando coi blaugrana per trovare una soluzione: l'attaccante francese è stato finora impiegato col contagocce perchè l'accordo biennale per il prestito prevede il riscatto obbligatorio qualora giochi oltre 45 minuti nel 50% delle gare dell'Atletico nell'arco delle due stagioni. A Madrid avrebbero dato la disponibilità a riscattare sì il francese ma per una cifra inferiore, attorno ai 20-25 milioni di euro, ma servirà anche uno "sconto" del calciatore. Griezmann, quando ha deciso di tornare, ha accettato di ridursi l'ingaggio da 16 a 12 milioni di euro netti, poi diventati sei. Ma per le casse dell'Atletico non basta: perchè possa restare al Metropolitano dovrebbe scendere a 4 milioni a stagione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Set-22 17:04