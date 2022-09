Calcio: Barcellona. Si ferma anche Bellerin, infermeria azulgrana piena

Dopo gli infortuni di Kounde, Araujo, Depay e De Jong ne arriva un altro per gli eurorivali dell'Inter BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si ferma anche Hector Bellerin. Continua a riempirsi l'infermeria del Barcellona, eurorivale dell'Inter in Champions League (martedì 4 ottobre la prima delle due sfide). Questa volta nessuna colpa delle nazionali, l'esterno destro si è fermato oggi in allenamento per un fastidio muscolare che verrà valutato meglio nella giornata di domani quando si sottoporrà a risonanza magnetica. Di sicuro è in forte dubbio per il prossimo match di campionato contro il Maiorca e Xavi spera che non sia nulla di grave visto che dovrà già rinunciare a Kounde, Araujo, Depay e De Jong, oltre a Sergi Roberto che non ancora recuperato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 27-Set-22 14:17