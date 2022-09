Calcio: Juve. Locatelli, Rabiot e Alex Sandro tornano in gruppo

Milik parla in Polonia: "Sto bene qui, sognavo un club così grande" TORINO (ITALPRESS) – I primi nazionali hanno fatto ritorno al JTC Continassa dove anche i giocatori rimasti a Torino in questa sosta hanno fatto ritorno dopo aver traslocato una settimana al Training Center di Vinovo. La scorsa settimana, infatti, il gruppo allenato da Massimiliano Allegri aveva sempre lavorato insieme alla formazione Next Gen sui campi vinovesi che un tempo furono della prima squadra. Come detto, oggi è stato il giorno dei primi rientri e a varcare i cancelli della Continassa sono stati i polacchi Szczesny e Milik. Quest'ultimo, intervistato dalla testata del suo paese, Meczyki, ha anche raccontato: "Sto bene con la maglia della Juventus. La mia scelta è stata rapida, è sempre stato il mio sogno giocare in un club così grande. Quando ero piccolo volevo giocare in una grande squadra e al mondo non ce ne sono tantissime. Mi ha fatto piacere questa occasione, non avevo nulla da perdere". Sul campo, i bianconeri si sono dedicati ad esercitazioni tecnico-tattiche di possesso palla e in gruppo sono tornati anche i vari Locatelli, Rabiot e Alex Sandro. Domani l'avvicinamento alla gara dell'ottava giornata di campionato, in programma domenica prossima alle 20.45, all'Allianz Stadium contro il Bologna, proseguirà con una doppia seduta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 27-Set-22 19:06