Calcio: Roma, Pellegrini migliora e cerca posto con l’Inter

Le condizioni del centrocampista sono in miglioramento ROMA (ITALPRESS) – Seconda giornata di preparazione per la Roma di Josè Mourinho in vista del match contro l'Inter a San Siro. Dopo aver ritrovato Kumbulla ed El Shaarawy, il tecnico giallorosso si appresta ad accogliere nuovamente in gruppo anche Lorenzo Pellegrini, tornato anzitempo dal ritiro della nazionale a causa di un affaticamento al flessore. Le condizioni del centrocampista sono in miglioramento e il numero 7 dovrebbe agire dal 1' a centrocampo contro i nerazzurri. In cabina di regia è ballottaggio tra Nemanja Matic e Bryan Cristante, che è reduce dai 180' giocati in nazionale contro Inghilterra e Ungheria. Sul fronte offensivo si scalda Abraham. L'attaccante ex Chelsea non è mai sceso in campo in occasione degli ultimi due impegni dell'Inghilterra in Nations League e vuole convincere Southgate a suon di gol. Intanto, in Argentina Dybala si è allenato in gruppo nella seduta di rifinitura dell'amichevole con la Giamaica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 27-Set-22 19:37