Calcio: Udinese. Masina “In alto grazie a gruppo unito e lavoro Sottil”

"Le prime due settimane dopo l'infortunio sono state molto dure", dice l'esterno bianconero UDINE (ITALPRESS) – Un grande inizio, poi un brutto infortunio al ginocchio. Adam Masina, però, è concentrato sul rientro, sul lavoro da fare per tornare a disposiuzione di mister Sottil, intanto si gode un'ottima Udinese che ha fatto male anche alle grandi del campionato. Ospite della trasmissione "Udinese Tonight", il difensore parla delle sue condizioni ("Siamo su un buon cammino per il rientro") e poi si concentra sullo splendido avvio di campionato con la squadra terza a quota 16 punti, a -1 dalla coppia Atalanta-Napoli. "Speravo che potesse succedere – racconta il jolly difensivo -. Io e la mia famiglia siamo partiti da Londra sperando di fare bene al ritorno in Italia. Conoscevo molti giocatori della squadra, altri li ho conosciuti in fretta. Il gruppo è la nostra forza. Non mi aspettavo un inizio così, ma ci speravo". Masina sottolinea il lavoro di mister Sottil che ha dato una nuova mentalità alla squadra: "Ha lavorato tanto da inizio stagione, instillandoci il pensiero di potercela giocare con tutti. Quando un allenatore non parte sconfitto ti fa aumentare la fiducia. Si vede quanto Sottil tenga alla squadra e a ogni singolo giocatore. Per me è la base su cui partire". Poi ci sono anche le "invenzioni, come Pereyra ibrido, che fanno sì che si crei questa classifica. Non vuol dire che abbiamo raggiunto qualcosa, il campionato è lungo, ma siamo lì. La posizione che raggiungi a fine anno è quella che meriti", aggiunge Masina che poi, guardando i video delle sue prime gare in bianconero dice: "È quasi commovente vedere le mie immagini in partita. Ero molto contento del mio inizio di stagione, ma – aggiunge, riferendosi all'infortunio al ginocchio – so e accetto che nel calcio queste cose possano succedere. Ora mi concentro sulla fisioterapia per tornare presto e al meglio". Ci sarebbe già "un'idea per il rientro, ma stiamo lavorando giorno dopo giorno. Non vogliamo forzarci né porci dei limiti". La rottura del crociato destro gli farà saltare il Mondiale con il Marocco. Un fulmine a ciel sereno, a meno di tre mesi dal torneo. Tanto che Masina ammette che "le due settimane post infortunio sono state molto dure. La speranza è l'ultima a morire, ma quando mi hanno comunicato l'esito della risonanza ho capito che non c'era più niente da fare. Purtroppo è andata così. Fortunatamente – specifica il laterale – ho una famiglia accanto che mi ha dato man forte. Dopo qualche giorno sono riuscito a dare una svolta ai miei pensieri e ora sono concentrato sul rientro". Tornando all'Udinese, Masina spoega che la squadra sente "l'entusiasmo dei tifosi. Purtroppo le partite le ho viste dalla tribuna, ma ho visto una curva che canta dall'inizio alla fine della partita. Ne sono rimasto stupito". Tornando al suo infortunio, Masina ricorda l'intervallo della partita contro la Fiorentina quando il suo ginocchio ha ceduto. "Ho pensato di primo acchitto a quella gara. Spesso quando si arriva a un certo livello di maturazione si pensa giorno dopo giorno. Mi sono detto 'ok, ho finito la partita' – racconta il difensore – Nello spogliatoio il dottore mi ha detto di non pensarci fino alla risonanza, poi è arrivata la botta quando mi hanno comunicato i tempi di recupero. La mia testa era focalizzata sulla Fiorentina, non pensavo al dopo. Prima del risultato della risonanza speravo di stare in campo dopo due mesi. Anche se sapevo che era brutta".