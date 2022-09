Calciomercato: Everton. Ex Napoli Allan negli Emirati,firma per Al Wahda

Il 31enne centrocampista brasiliano lascia la Premier League LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dal Napoli all'Everton, ora l'avventura negli Emirati Arabi. Il centrocampista brasiliano Allan, 31 anni, lascia la Premier League per trasferirsi a titolo definitivo all'Al Wahda. Ad ufficializzare il trasferimento il club di Liverpool che non si sofferma sulle cifre che hanno portato l'ex Napoli ad Abu Dhabi. In Italia Allan ha anche vestito la maglia dell'Udinese. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 27-Set-22 15:00