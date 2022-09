Calciomercato: Inter. Big Premier su Dumfries “Concentrato su scudetto”

"L'aver perso il titolo lo scorso anno è una ferita che brucia ancora", dice l'olandese AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Piace al Manchester United e il Chelsea sarebbe pronto, secondo il "The Express", a mettere sul tavolo un'offerta da 45 milioni di sterline (oltre 50 milioni di euro) per lui. Denzel Dumfries ringrazia, ma ci tiene a sottolineare che al momento ha in testa solo l'Inter. In un'intervista riportata dal "De Telegraaf", l'esterno nerazzurro, dal ritiro della nazionale olandese, commenta le indiscrezioni di mercato che lo vogliono nel mirino delle big di Premier League. "L'interesse dei grandi club mi lusinga, ma sono concentrato solo sull'Inter. Vogliamo vincere lo scudetto che abbiamo perso la scorsa stagione e ancora oggi brucia forte l'amarezza di aver perso il titolo", le parole di Dumfries. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 27-Set-22 12:14