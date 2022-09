La MotoGp sbarca in Kazakistan, dal 2023 in calendario

Si correrà per i prossimi 5 anni sul circuito del Sokol International Racetrack ROMA (ITALPRESS) – Il Motomondiale sbarca in Kazakistan. Il 2023 segnerà l'inizio di un nuovo accordo quinquennale che vede la MotoGP approdare in una nuova regione del mondo, con l'ingresso in calendario dello splendido Sokol International Racetrack. Situato appena fuori dalla città più grande del Kazakistan, Almaty, Sokol è un nuovissimo complesso nel cuore dell'Asia centrale. "La regione – sottolinea una nota – diventerà una nuova meta per la MotoGP che continua a espandersi in tutto il mondo coinvolgendo nuovi mercati e tifosi. Il Kazakistan diventerà il 30° Paese a ospitare un Gran Premio di motociclismo dal 1949. Una cifra ideale, questa, per celebrare la continua espansione del primo campionato del mondo di motociclismo. Il Sokol International Racetrack sarà la 74° struttura a ospitare un GP della classe regina". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 27-Set-22 10:22