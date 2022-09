Mondiali2022: Amichevoli.Vincono Corea e Costa Rica,Giappone-Ecuador 0-0

I sudcoreani di Kim battono 1-0 il Camerun, i Ticos si impongono sull'Uzbekistan (in gol Shomurodov) ROMA (ITALPRESS) – Amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali del 2022. Vince di misura la Corea del Sud che batte 1-0 il Camerun grazie alla rete di Son Heung-Min che, al 35° del primo tempo, ha battuto il portiere dell'Inter, Onana. In campo per tutti i 90 minuti il difensore del Napoli, Min-Jae Kim, ammonito al 20°. Ai Mondiali i sudcoreani sono inseriti nel girone H con Portogallo, Ghana e Uruguay, mentre i camerunensi fanno parte del gruppo G con Brasile, Serbia e Svizzera. Si è chiusa senza reti, invece, Giappone-Ecuador. Sudamericani nel gruppo A con Qatar, Senegal e Olanda, nipponici nel girone E con Spagna, Germania e Costa Rica. Proprio i Ticos costaricensi, nell'amichevole giocata a Suwon contro l'Uzbekistan, si sono imposti 2-1 in rimonta e in extremis. Dopo la rete uzbeka dell'attaccante della Roma, Eldor Shomurodov al 25°, il pareggio di Hernandez al 92°, quindi al 94° il gol della vittoria di Waston. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 27-Set-22 16:24