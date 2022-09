Mondiali2022: Argentina. Messi in dubbio per amichevole con Giamaica

L'attaccante del Psg, alle prese con uno stato influenzale, potrebbe saltare l'ultimo test pre-Qatar BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Lionel Messi in dubbio per l'amichevole di questa notte contro la Giamaica. Secondo TyC Sports, il capitano dell'Albiceleste rischia di saltare l'ultimo test pre-Mondiale dell'Argentina (nella notte italiana tra martedì e mercoledì nel New Jersey) a causa di uno stato influenzale. Al suo posto dovrebbe scendere in campo, secondo la stampa sudamericana, l'attaccante del Manchester City, Julian Alvarez. L'Argentina è inserita nel gruppo C dei Mondiali del Qatar con Arabia Saudita, Messico e Polonia. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 27-Set-22 09:25