Nicolato “Sistema che non ha a cuore i giovani destinato a fallire”

"Se vogliamo giovani che ci diano continuità nel futuro dobbiamo fare una rivoluzione". ROMA (ITALPRESS) – "Un sistema che non ha a cuore i propri giovani è destinato a fallire. Noi del calcio, se non ci prenderemo cura dei giovani, allora falliremo". Con queste parole Paolo Nicolato, tecnico dell'Italia Under 21, ha detto la sua sulla crisi del calcio giovanile durante il Social Football Summit in corso a Roma. "La qualità non è altissima, fatichiamo a far arrivare i ragazzi a un livello alto come le altre nazioni – ha aggiunto Nicolato – Ma come italiani siamo bravi a trovare le soluzioni in grande difficoltà. Se vogliamo giovani che ci diano continuità nel futuro dobbiamo fare una rivoluzione". Secondo Nicolato un ruolo cruciale potrà giocarlo la scuola: "Va trovata una soluzione tra sport e scuola, oggi è un rapporto conflittuale. Se non inseriamo lo sport come una materia che merita ore e rispetto, fatta da insegnanti specifici, sarà difficile cambiare rotta. Oggi raccogliamo quello che abbiamo seminato, cioè nulla". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Set-22 16:04