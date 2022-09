Tennis: Paolini al 2^ turno a Parma, sarà derby con Cocciaretto

Sconfitta in tre set la tedesca Niemeier PARMA (ITALPRESS) – Sarà derby italiano al secondo turno del"Parma Ladies Open", Wta 250 con montepremi di 251.750 dollari, organizzato da MEF Tennis Events, che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Parma. Jasmine Paolini, numero 79 del mondo, si è imposta in rimonta, dopo due ore e 19 minuti di gioco, sulla tedesca Jule Niemeier, numero 72 Wta e proveniente dalle qualificazioni, per 5-7 6-4 6-2. Ad attenderla ci sarà Elisabetta Cocciaretto, vittoriosa al debutto (7-5 6-1) sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, settima testa di serie. In precedenza era stata eliminata Lucia Bronzetti. ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Begu (Rou, 3) b. Tomova (Bul) 7-5 5-1 rit. Sherif (Egy) b. Bondar (Hun, 5) 7-5 6-4 Kovinic (Mne) b. Dodin (Fra) 6-1 3-6 6-4 Rus (Ned) b. Udvardy (Hun) 7-5 6-3 Galfi (Hun) b. Andreeva (Rus) 6-1 6-2 Waltert (Sui) b. Zidansek (Svn) 6-4 6-2 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Set-22 16:46