Tennis: Torneo Parma, Cocciaretto al secondo turno

La marchigiana batte in due set Parrizas Diaz, possibile derby con Paolini PARMA (ITALPRESS) – Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto al "Parma Ladies Open", Wta 250 con montepremi di 251.750 dollari, organizzato da MEF Tennis Events, che si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Parma. La 21enne marchigiana ha superato al primo turno la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 76 del ranking e 7 del seeding, per 7-5 6-1 e attende ora una fra Jasmine Paolini e la tedesca Jule Niemeier,proveniente dalle qualificazioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Set-22 13:36