L'Albiceleste prosegue nella sua imbattibilità, doppietta di Messi ROMA (ITALPRESS) – Prosegue l'imbattibilità dell'Argentina, che alla Red Bull Arena di Harrison regola in amichevole la Giamaica per 3-0 portando così a 35 partite la sua striscia positiva. L'undici di Scaroni trova il vantaggio al 13' con Alvarez, su assist dell'interista Martinez, e poi chiude i conti nella ripresa con una doppietta di Messi, a segno all'87' e al 90'. Partito tra i titolari anche lo juventino Di Maria, mentre il nerazzurro Correa subentra nel secondo tempo; per il romanista Dybala nemmeno il posto in panchina. Successo in rimonta al Levi's Stadium di Santa Clara per la Colombia dello juventino Cuadrado, che sotto di 2-0 (Vega-Arteaga in 29') supera il Messico per 3-2 con una doppietta di Sinisterra e il gol decisivo di Barrios. All'Audi Field di Washington, 4-1 del Perù su El Salvador con rigore del momentaneo 2-1 realizzato da Lapadula. L'Honduras, infine, supera il Guatemala per 2-1. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 28-Set-22 07:58