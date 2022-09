Calcio: Nazionale. De Rossi”È gruppo che sa rinascere da proprie ceneri”

"Raspadori? Un 'giovane gentiluomo', sembra della mia generazione" ROMA (ITALPRESS) – "Prima ancora che io entrassi, questo gruppo ha saputo rinascere dalle proprie ceneri, quelle che aveva lasciato Italia-Svezia. E passati due, tre, quattro anni, ha la capacità di rifarlo". Daniele De Rossi, membro dello staff tecnico della Nazionale, non ha dubbi sul futuro dell'Italia nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar. "Ho avuto molti allenatori bravi in Nazionale, alcuni più di quanto non abbiano detto i risultati, ma a volte mi pesava andare in Nazionale. Qui invece sono entrato in un gruppo in cui si vede che andare in Nazionale è tornato a essere un piacere ed è un piacere stare in questo gruppo". Per quanto riguarda i giovani, "hanno una fortuna gigantesca, quella di avere un allenatore che li guarda e che non ha paura di lanciarli – prosegue De Rossi, ospite assieme a Mancini del Social Football Summit – C'è un po' meno materia prima rispetto al passato, anche perché si va meno per strada o, come è accaduto a me, in spiaggia a giocare, ma abbiamo trovato quattro o cinque giocatori di grande valore. Raspadori? E' un ragazzo della mia generazione o di quella del mister, avrebbe potuto giocare negli Settanta, Ottanta, lo definisco un 'giovane galantuomo'. Mi rende felice vedere questi ragazzi che fanno il percorso che ho fatto io, anche se in passato era un po' più difficile emergere". E tornando sull'Europeo vinto un anno fa: "lo ricordiamo con gioia perché lo abbiamo vinto, ma ci aveva lasciato grandi sensazioni già prima di Wembley. Siamo stati 50 giorni in bolla senza vedere i parenti e dal punto di vista emozionale è stato forte, ma l'atmosfera era talmente bella che se ci avessero detto di stare altri 10 giorni assieme ci saremmo stati volentieri". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Set-22 15:52