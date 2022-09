Calcio: Nazionale, Mancini “Sono rimasto per vincere Mondiali 2026”

"Porte aperte a tutti, anche a chi ha avuto un comportamento non giusto" ROMA (ITALPRESS) – "Cosa mi ha convinto a restare? Vincere con la Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, ora dobbiamo aspettare altri quattro anni ma cercheremo di andare a vincere il Mondiale in America". Roberto Mancini guarda oltre. La mancata qualificazione per il Qatar "non mi passa perchè è stato totalmente ingiusto ma anche le sconfitte vanno affrontate, anche le più difficili", e anche per questo è voluto rimanere alla guida degli azzurri, per prendersi una rivincita nel 2026. "E poi il fatto che tutti quanti, nonostante la situazione abbastanza difficile, sono stati molto positivi nei miei confronti: anche questo mi ha convinto". Ospite assieme all'assistente tecnico Daniele De Rossi del Social Football Summit, per il ct "il futuro della Nazionale italiana passa dal dare fiducia ai nostri giovani: non si può pensare che un giovane entri e faccia tutto perfettamente. E questa Nazionale è aperta a tutti, anche a chi in questo momento non ha avuto un comportamento giusto, basta chiedere scusa ai propri compagni e tornare. Di ragazzi giovani e bravi ce ne sono, dobbiamo dare loro la possibilità di giocare, di sbagliare, è la strada giusta". L'Italia, intanto, a giugno giocherà le Finals di Nations League: "Le abbiamo meritate – ha concluso Mancini -. Abbiamo battuto l'Inghilterra che potrebbe vincere il Mondiale e anche una squadra forte come l'Ungheria. I ragazzi hanno dato tutto in un momento in cui la condizione non è ottimale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Set-22 15:50