Calcio: Razzismo.Banana in campo,Richarlison”Basta parole,servono fatti”

Brutto episodio durante l'amichevole Brasile-Tunisia disputata ieri al Parco dei Principi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Finchè continueremo con i 'bla bla bla' invece di punire, si andrà avanti così ogni giorno e ovunque. Non c'è più tempo fratello, no al razzismo". Così l'attaccante del Tottenham Richarlison, ieri in gol nell'amichevole con cui il Brasile ha battuto 5-1 la Tunisia al Parco de Principi. Durante i festeggiamenti del gol del momentaneo 2-1, un tifoso ha lanciato in campo una banana, un chiaro gesto razzista di cui il calciatore non si è accorto in campo, per poi, una volta informato dell'accaduto, reagire sui social. Anche la Federcalcio brasiliana ha condannato l'espisodio definendolo "deplorevole", mentre il ct della Seleçao verdeoro, Tite, ha detto che bisognerebbe educare i più giovani e punire i colpevoli, ritenendo che "non si può giustificare tutto con il calcio, non vale tutto". "Quello che ho visto mi lascia sconvolto – dice il presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues -. Dobbiamo sempre ricordarci che siamo tutti uguali, indipendentemente dal colore, dalla razza o dalla religione". "Combattere il razzismo – ha aggiunto – è fondamentale, sia per un cambiamento culturale, sia per cancellare questi criminali dal pianeta. Insisto nel dire che le punizioni devono essere più severe". Intanto la Fifa, oltre a condannare l'episodio, sarebbe pronta ad aprire un'inchiesta secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana. Da ricordare che prima del fischio d'inizio dell'amichevole del Parco dei Principi, i giocatori della Seleçao avevano esposto uno striscione contro il razzismo: "Sem nossos jogadores negros, nao teriamos estrelas na nossa camisa. A Seleçao brasileira è contra o racismo", la scritta che, evidentemente, qualcuno non ha recepito. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Set-22 15:14