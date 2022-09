Lo 'Squalo' dell'Astana trionfò nel 2015: "Ma ora la mia condizione è diversa" VARESE (ITALPRESS) – Vincenzo Nibali ha la Tre Valli Varesine nel cuore e martedì 4 ottobre parteciperà all'edizione numero 101 con partenza a Busto Arsizio e conclusione a Varese. Il campione siciliano sarà griffato Astana, esattamente come in occasione della sua vittoria alla Tre Valli Varesine del 2015. La cabala è a favore dello "Squalo dello Stretto": anche la Tre Valli da lui vinta partì a Busto Arsizio e terminò a Varese. In via Sacco il messinese dell'Astana anticipò con guizzo da finisseur Firsanov, Nizzolo e tutti i migliori. Nibali era reduce dal secondo posto alla Coppa Agostoni e dal successo nella Coppa Bernocchi. La Tre Valli 2022 sarà per Vincenzo la penultima corsa della carriera. "Voglio onorare la Tre Valli – ha dichiarato Nibali, che giunse terzo nell'edizione 2017 in cui a trionfare fu Alexandre Geniez – anche se la mia condizione non è certo paragonabile a quella del finale di stagione 2015. Farò il possibile". Sette anni fa l'azzurro vinse il brillante del Trittico Regione Lombardia e pochi giorni dopo trionfò a Como nel Giro di Lombardia. "Non posso essere in forma super alla Tre Valli quest'anno – aggiunge Nibali – poiché dopo la Vuelta a Espana non ho più gareggiato. Prima della Tre Valli disputerò l'Agostoni. La Tre Valli organizzata dalla Binda si svolgerà su strade che conosco benissimo, ho residenza nel vicino Canton Ticino e martedì cercherò comunque di ottenere un risultato di prestigio. Rivincerla è un sogno". Dopo la Tre Valli lo "Squalo" disputerà unicamente il Giro di Lombardia e poi appenderà la bici al chiodo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 28-Set-22 10:44