Calcio: Borussia Dortmund, anche Chelsea piomba su Bellingham

I Blues pronti a sfidare Real Madrid e Liverpool LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Si profila all'orizzonte un'asta per Jude Bellingham, 19enne centrocampista inglese del Borussia Dortmund per il quale si parla già di una valutazione monstre da 145 milioni di euro. Real Madrid e Liverpool le squadre che fin qui si sarebbero già mosse ma, riporta il "Telegraph", anche il Chelsea sarebbe pronto a farsi avanti. Il proprietario dei Blues, Todd Boehly, intende investire nel centrocampo per la prossima stagione ed è convinto di avere sufficiente tempo da qui all'estate per superare la concorrenza di blancos e Reds. Parallelamente il Chelsea dovrà decidere che fare con Kantè e Jorginho, entrambi in scadenza a giugno: nel caso del francese ci sarebbero stati già dei contatti preliminari per parlare di rinnovo mentre sull'ex Napoli sono in corso delle riflessioni. Di sicuro arriverà un top player in mediana, con Declan Rice principale alternativa a Bellingham. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS. glb/red 29-Set-22 09:34