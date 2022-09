Calcio: Dall’Inghilterra “Juve, Milan e Roma su Dalot”

Il terzino portoghese del Manchester United protagonista di un ottimo avvio di stagione MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'ottimo avvio di stagione di Diogo Dalot al Manchester United non è passato inosservato. Il 23enne laterale destro portoghese è sempre stato impiegato da Ten Hag nelle otto gare di campionato fin qui disputate e ha siglato una doppietta in nazionale nel 4-0 alla Repubblica Ceca. Prestazioni che, stando al "Manchester Evening News", hanno attirato l'interesse di Barcellona e Atletico Madrid in Spagna e di Juventus, Milan e Roma in Italia. Dalot è in scadenza a fine stagione ma il contratto prevede l'opzione di rinnovo unilaterale per un altro anno a favore dello United, opzione che i Red Devils dovrebbero esercitare prima di gennaio. Dalot non sarebbe nuovo a un'esperienza in Italia: due anni fa ha giocato in prestito nel Milan prima di tornare allo United e soffiare il posto a Wan-Bissaka. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Set-22 09:20