F.1: Gp Singapore, Hamilton “Spero nelle stesse sensazioni del 2018”

"Abbiamo imparato molto sulla Mercedes di quest'anno" SINGAPORE (ITALPRESS) – "Tornare a Singapore è bello. Dalla mia vittoria del 2019 sembra passata una vita. La pista è epica, è un layout molto avventuroso, con tutte queste curve. La speranza è di provare la stessa sensazione del mio giro di qualifica nel 2018". Lo ha detto Lewis Hamilton in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Singapore di Formula 1. "Qualunque sia la situazione, daremo il massimo per avere una tappa pulita – ha aggiunto il pilota della Mercedes -. Abbiamo imparato molto su questa macchina. Ci potrà aiutare questo aspetto perché ora sappiamo meglio come si comporterà. Conosciamo i suoi limiti e sta a noi ora aggirarli", ha concluso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 29-Set-22 13:45