La Virtus Bologna batte Sassari e vince la Supercoppa

Al PalaLeonessa di Brescia le Vu Nere battono il Banco di Sardegna 72-69 BRESCIA (ITALPRESS) – La Virtus Segafredo Bologna conquista la Supercoppa di basket. Al PalaLeonessa di Brescia, le Vu Nere di Sergio Scariolo hanno sconfitto il Banco di Sardegna Sassari nella finalissima con il punteggio di 72-69, ottenendo il secondo successo di fila dopo il trionfo dello scorso anno. Partita molto equilibrata fin dai primi minuti, con la Virtus che prova a scappare nel corso del primo quarto raggiungendo un vantaggio di otto punti, prima di essere però riagganciata e superata dagli avversari che chiudono avanti 49-43 la prima meta della gara. Al ritorno dall'intervallo è subito parità sul 49-49 e poi si procede punto a punto con le difese che hanno spesso la meglio sugli attacchi. Grande battaglia nell'ultimo parziale e tante emozioni fino agli ultimi secondi di gioco, con il bel sorpasso degli emiliani autori di tre punti decisivi sul finale firmati Mickey e Cordinier, che va a segno con un libero che chiude la partita sul 72-69. I migliori marcatori del match indossano però la casacca dei sardi, con Onuaku che firma 18 punti e Bendzius autore di 15 punti. E' la Virtus Bologna, quindi, a vincere il primo trofeo della stagione dopo aver battuto anche l'Olimpia Milano in semifinale. Per gli emiliani si tratta della terza Supercoppa della loro storia, mentre Sassari torna a casa con buone indicazioni in vista dell'inizio della Serie A. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 29-Set-22 23:15