Laurea Honoris Causa per Federica Pellegrini

"Questa laurea è il coronamento di una parte della mia vita" le parole della Divina. ROMA (ITALPRESS) – "È una giornata incredibile, sono veramente felice. Questa laurea è il coronamento di una parte della mia vita. Portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. È stato per tanto tempo un argomento tabù per le sportive di alto livello". Ne ha parlato Federica Pellegrini all'Università San Raffaele di Roma, dove le è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate. "Cosa c'è nel mio futuro? Da sportiva che si è allenata tanto credo molto nella meritocrazia, spero di diventare una brava dirigente studiando molto" ha concluso, parlando in qualità di membro Cio. L'ex nuotatrice ha anche rivolto un appello al nuovo Governo:"Credo sia prioritario aiutare il mondo dello sport a superare questa impasse e questo momento così difficile. Mi sento di dire di aiutare le piscine in primis, vista l'emergenza del caro bollette". – foto spf/Italpress – (ITALPRESS). spf/gm/red 29-Set-22 12:36