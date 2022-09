Motomondiale: Gp Thailandia, Bastianini “Pronti a fare meglio”

"Pressioni nella lotta al titolo? Farò quello che ho sempre fatto e poi si vedrà" BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – "La scorsa settimana è stata difficile per me. Venerdì ho fatto un errore, mentre sabato era tutto bagnato in qualifica, quindi non facile. In Thailandia si correrà su un altro circuito, ma con condizioni simili a Motegi, e secondo me sarà così per tutto il weekend. Siamo pronti a fare qualcosa in più rispetto al Giappone". Queste le dichiarazioni di Enea Bastianini in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. "A Motegi io, Quartararo e Bagnaia avevamo lo stesso passo, era davvero difficile superare e potrebbe essere così fino a fine anno – ha aggiunto il pilota del team Gresini -. Pressioni nella lotta al titolo? Non sono così vicino a Fabio, devo fare quello che ho sempre fatto e spingere in ogni sessione. Poi vedremo a che punto saremo all'ultima gara", ha concluso Bastainini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Set-22 12:55