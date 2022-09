Motomondiale: Gp Thailandia. Espargarò “Recuperare punti persi a Motegi”

Il pilota Aprilia fiducioso: "Quartararo a 25 punti? Non sono tanti" BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – "Siamo tristi per quello che è successo domenica. Il mio team e tutte le altre persone lo erano ancora più di me, ma ho detto loro di riprendersi. Cercherò di recuperare qui i punti persi settimana scorsa". Lo ha detto Aleix Espargarò nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. "Dopo la gara ero arrabbiato anche per come era andata – ha aggiunto il pilota di Aprilia, a Motegi costretto a partire dai box per un problema elettronico -. Poteva essere un'opportunità per recuperare qualche punto, ma 25 punti da recuperare non sono così tanti". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Set-22 13:10