Motomondiale: Gp Thailandia, Miller “Pronto a ripetermi”

"Penso che sarò veloce sia sul bagnato che sull'asciutto" BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – "Dopo Motegi mi sono riguardato la gara due volte con calma e mi sono stupito di me stesso. E sono pronto a ripetere un altro weekend così in Thailandia. È bello ritornare su questa pista, che presenta elementi interessanti". Queste le parole di Jack Miller, vincitore della gara in Giappone, durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Thailandia di MotoGP. "Abbiamo un buon passo sul bagnato e questo non è un circuito tecnico. Quindi penso che sarò veloce sia sul bagnato che sull'asciutto", ha concluso il pilota della Ducati. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Set-22 13:08